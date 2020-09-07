В Пензе 50 детей-сирот получили ключи от квартир Общество

Пенза, 7 сентября 2020. PenzaNews. 50 граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от квартир в торжественной обстановке в ходе мероприятия, состоявшегося в администрации Пензы в понедельник, 7 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

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«В 2017 году был заключен муниципальный контракт», — напомнили в администрации города, уточнив, что документом предусмотрено строительство трех жилых домов на 50 квартир каждый.

В пресс-службе добавили, что первые 100 квартир дети-сироты получили в 2018 году, а оставшиеся 50 — в 2020-м по окончании третьего этапа строительства.

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Согласно данным портала госзакупок, 12 мая 2017 года управление капитального строительства Пензы в лице начальника Игоря Умнова и МУП «Пензгорстройзаказчик» в лице директора Вадима Боринштейна заключили муниципальный контракт на строительство в микрорайоне Заря трех домов для детей-сирот по 50 квартир в каждом.

Его цена составила 170 млн. 598 тыс. 750 рублей.

Она была определена исходя из общей площади 150 квартир по 32 тыс. 495 рублей в текущих ценах за 1 кв. метр.

Генподрядчик взял на себя обязательство завершить работы по контракту в три этапа: сдать по 50 квартир до 15 декабря 2017 года, 25 сентября 2018 года и 31 марта 2019 года.

Ключи от квартир в первом доме были вручены детям-сиротам 4 октября 2018 года. В декабре того же года достроили второй дом.

Сроки сдачи третьего были сорваны.