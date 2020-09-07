В Пензе торжественно открыт международный фестиваль «Ласточка» Общество

Пенза, 7 сентября 2020. PenzaNews. Церемония открытия второго международного фестиваля молодежи и студентов «Ласточка» состоялась на площади имени В.И. Ленина в Пензе в понедельник, 7 сентября.

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В начале красочной церемонии от лица организаторов председателю ассоциации иностранных студентов региона Аделю Макболу вручили символический каравай в знак приветствия представителей зарубежных стран.

После этого прошел парад флагов. По площади проследовали студенты из Алжира, Армении, Афганистана, Бурунди, Вьетнама, Египта, Индии, Индонезии, Иордании, Ирака, Йемена, Камбоджи, Китая, Конго, Кот-д’Ивуара, Лаоса, Ливана, Мали, Марокко, Монголии, Никарагуа, Палестины, Сирии, Судана, Туркменистана, Туниса, Таджикистана, Узбекистана и России.

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Также в параде приняли участие представители молодежных общественных организаций.

Приветствуя собравшихся, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев напомнил, что впервые международный фестиваль «Ласточка» был проведен в 2018 году.

«История с распространением коронавирусной инфекции внесла свои коррективы, [но] мы не отказались от идеи проведения этого молодежного форума», — сказал он, добавив, что часть мероприятий пройдет в режиме онлайн.

По информации министерства образования Пензенской области, в 2020 году в рамках «Ласточки» организованы слет юнармейских отрядов, фестиваль «Жар-птица», форум «Диалог культур» и другие мероприятия.