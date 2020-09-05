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Центр Пензы стал местом притяжения в День города

18:50 | 05.09.2020 | Общество

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Пенза, 5 сентября 2020. PenzaNews. Центральная часть Пензы стала местом притяжения жителей в День города, празднование которого в 2020 году из-за пандемии коронавируса перенесено с 12 июня на 5 сентября.

Центр Пензы стал местом притяжения в День города

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На Фонтанной площади собрались поклонники творчества местных музыкантов, чтобы увидеть выступления участников кавер-фестиваля, стартовавшего 17 июля. Позднее там состоится официальное открытие нового фонтана, и выступит группа Burito.

В сквере «Копилка пословиц» прошел фестиваль сладостей, в ходе которого свою продукцию представили компании, входящие в кластер «Союз пензенских кондитеров».

На площади имени В.И. Ленина в течение дня друг за другом шли различные мероприятия для семей с детьми. Состоялись фестивали «Город детства» и «Край талантов». Были организованы мастер-классы, игры и конкурсы.

На площади вблизи областного драматического театра имени А.В. Луначарского жителей и гостей Пензы ждал гастрономический фестиваль, объединивший десять заведений общепита. Посетители могли попробовать блюда русской, японской, грузинской, вьетнамской и американской кухни.

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Помимо этого, на улице Московской был развернут «Литературный привал», а также работала выставка-ярмарка изделий народно-художественных промыслов.

Набережная реки Суры в День города приняла молодежный фестиваль. Его участники демонстрировали трюки на велосипедах и самокатах, состязались в брейк-дансе и хип-хопе. Большой интерес вызвали соревнования по автозвуку и конкурс диджеев.

Финальным аккордом торжеств станет фейерверк. Ожидается, что он будет запущен в 22.00 в районе набережной.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему. Действие ряда ограничений продлено по 10 сентября.

По состоянию на 5 сентября в регионе лабораторно подтверждено 8 тыс. 547 случаев заражения коронавирусом, 8 тыс. 3 человека выздоровели, 112 пациентов умерли.

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