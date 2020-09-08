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В школах Пензы 11–13 сентября будут выдавать карту «Забота»

09:20 | 08.09.2020 | Общество

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Пенза, 8 сентября 2020. PenzaNews. Дополнительные пункты выдачи социальной карты «Забота» будут организованы на базе школ Пензы 11, 12 и 13 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В школах Пензы 11–13 сентября будут выдавать карту «Забота». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщинам, достигшим возраста 55 лет, и мужчинам, достигшим возраста 60, необходимо будет предъявить паспорт; многодетным семьям — соответствующее удостоверение», — сказали в мэрии.

В пресс-службе уточнили, что выдача карт будет осуществляться с 8.00 до 20.00.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», «Забота» — пластиковая ламинированная карта, имеющая индивидуальный номер. Выдается в бессрочное пользование отдельным категориям граждан, проживающим в Пензе. Право на ее получение имеют женщины и мужчины, достигшие возраста 55 и 60 лет соответственно, а также многодетные семьи.

Полный перечень магазинов, аптек, парикмахерских и других объектов, в которых предусмотрены скидки по карте «Забота», опубликован на сайте мэрии Пензы в соответствующем разделе.

Выдача социальных карт с 25 августа осуществляется в центрах соцпомощи и МФЦ по заявлению. По состоянию на 28 августа их получили 5,9 тыс. человек.

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