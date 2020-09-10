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Полиция готова обеспечить безопасность во время выборов в Пензенской области — УМВД

11:14 | 10.09.2020 | Общество

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Пенза, 10 сентября 2020. PenzaNews. Полиция Пензенской области готова обеспечить правопорядок и общественную безопасность при проведении выборов 13 сентября и в дни досрочного голосования, 11-го и 12-го числа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Полиция готова обеспечить безопасность во время выборов в Пензенской области — УМВД. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для обеспечения правопорядка и общественной безопасности при проведении выборов на территории региона задействованы более 4 тыс. сотрудников правоохранительных органов — УМВД России по Пензенской области, пензенского линейного отдела МВД России на транспорте и регионального управления Росгвардии», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что также будут дежурить около 3 тыс. представителей общественных объединений правоохранительной направленности, казачества и сотрудников частных охранных организаций.

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В Пензенской области голосование будет проходить на 1 тыс. 85 избирательных участках

«Перед открытием избирательных участков места голосования и прилегающие территории обследуют с применением технических средств и служебных собак», — пояснили в пресс-службе.

В УМВД уточнили, что с 10 сентября избирательные участки взяты под круглосуточную охрану.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на 13 сентября назначены выборы губернатора Пензенской области. Кроме того, в единый день голосования пройдут дополнительные выборы в Госдуму седьмого созыва по лермонтовскому одномандатному округу №147. Помимо этого, в 19 районах будет замещаться 46 мандатов на довыборах депутатов представительных органов муниципальных образований.

В регионе образовано 1 тыс. 85 избирательных участков. В дни досрочного голосования, 11 и 12 сентября, а также в основной — 13 сентября — они будут открыты с 8.00 до 20.00.

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