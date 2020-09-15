В мэрии призвали пензенцев не оставлять машины вблизи Подвесного моста
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Пенза, 15 сентября 2020. PenzaNews. Представители администрации Пензы обратились к автомобилистам с просьбой временно не оставлять машины вблизи Подвесного моста, который планируется покрасить в рубиново-красный цвет.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Инженерное сооружение готовят к покраске. Специалисты подрядной организации установили ограждение в местах проведения работ, а также на улице Злобина разместили предупредительные таблички», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии.
В нем отмечается, что при проведении работ на высоте краска может попасть на припаркованный поблизости транспорт.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 4 сентября МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» в лице директора Максима Иванкина и индивидуальный предприниматель Алексей Веденяпин заключили контракт на сумму 7 млн. 463 тыс. 182 рубля на покраску моста через реку Суру в рубиново-красный цвет. Согласно его условиям, работы должны быть выполнены в течение 30 дней.
8 сентября на объекте были начаты подготовительные работы. При этом мост не стали полностью закрывать для пешеходов.
Предполагается, что покрытие Подвесного моста будет обновлено в 2021 году.