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В Пензе в одном из домов для переселенцев к концу октября завершат предчистовую отделку

13:02 | 29.09.2020 | Общество

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Пенза, 29 сентября 2020. PenzaNews. Предчистовую отделку в одном из двух домов, строительство которых ведется в Заводском районе Пензы по программе переселения граждан из аварийного жилья, планируется завершить к концу октября. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов.

В Пензе в одном из домов для переселенцев к концу октября завершат предчистовую отделку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Планируем к концу октября завершить предчистовую отделку и подготовить квартиры во втором строении к показу», — сказал он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 29 сентября.

По информации пресс-службы администрации Пензы, на первом строении ведутся фасадные работы, отделка помещений и обустройство инженерных коммуникаций; на втором подрядчик занимается отделкой. Параллельно осуществляется благоустройство территории.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 29 декабря 2019 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» и ООО «Строй-Партнер» заключили контракт на выполнение первого этапа работ по строительству домов в квартале, ограниченном улицами Беляева, Литейной, Ударной и Воровского.

Он предусматривает возведение двух зданий переменной этажности на 129 и 123 квартиры соответственно.

Цена контракта изначально составляла более 332 млн. рублей. К настоящему времени она выросла до 341 млн. 454 тыс. 647 рублей.

Дата завершения работ по нему — 30 октября 2020 года.

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