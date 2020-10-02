Белозерцев поддержал предложение восстановить «Глобус» в Пензе, чтобы тот вновь вращался Общество

Пенза, 2 октября 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поддержал предложение жителя одного из домов на улице Карпинского в Пензе Виктора Гурьева восстановить монумент «Глобус», чтобы тот вновь вращался.

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«Памятник нужно восстановить с теми же функциями, как прежде, чтобы [он] также делал обороты, чтобы музыка звучала», — сказал глава региона, комментируя предложение пензенца в ходе личного приема граждан, состоявшегося в режиме видеоконференции в пятницу, 2 октября.

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«Мы обязательно возьмем эту тему в работу, сделаем проект, техническое задание, поищем подрядные организации, которые смогут найти решение этой проблемы. Самое главное — памятник восстановить», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.

Монумент «Глобус» в Пензе олицетворяет земной шар и символизирует международную дружбу.

Был установлен на площади, которую образует пересечение трех улиц — Суворова, Бекешской и 8 Марта — в декабре 1972 года в дни торжеств, посвященных 50-летию образования СССР.

Высота всего монумента составляет 13 метров, диаметр шара — 8 метров.