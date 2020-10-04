В Пензе расширен перечень получателей карты «Забота» Общество

Пенза, 4 октября 2020. PenzaNews. Инвалиды I, II и III групп, а также семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья, включены в перечень получателей социальной карты «Забота» в Пензе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой городской администрации.

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«Соответствующие изменения внесены в положение о социально ориентированном проекте «Забота» в пятницу, 2 октября», — уточняется в тексте.

В нем поясняется, что для получения скидки в организациях, ставшими партнерами проекта, гражданам необходимо до начала расчета предъявить карту и документы, удостоверяющие личность и отнесение к льготной категории.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», «Забота» — пластиковая ламинированная карта, имеющая индивидуальный номер. Выдается в бессрочное пользование отдельным категориям граждан, проживающим в Пензе.

Изначально право на ее получение имели только женщины и мужчины, достигшие возраста 55 и 60 лет соответственно, а также многодетные семьи.

Полный перечень магазинов, аптек, парикмахерских и других объектов, в которых предусмотрены скидки по карте «Забота», опубликован на сайте мэрии Пензы в соответствующем разделе.

Выдача социальных карт осуществляется с 25 августа в центрах соцпомощи и МФЦ по заявлению.