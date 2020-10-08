Директор сгоревшего ресторана «Засека» записала видеообращение Общество

Пенза, 8 октября 2020. PenzaNews. Директор ресторана «Засека» Екатерина Артюшина записала видеообращение со словами благодарности за поддержку, которую коллектив заведения получил после пожара, произошедшего вечером 6 октября.

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«Дорогие гости, мы хотим сказать вам огромное спасибо за такое огромное количество сообщений, которое мы получаем от вас со словами поддержки; за деньги, которые вы перечисляете нам на карты и даже приносите сюда, к нам в ресторан; даже за обеды, которые приносите для нас, наших ребят, которые сейчас разгребают завалы», — сказала она.

«Ваша поддержка дает нам сил и вселяет в нас уверенность в том, что мы воссоздадим наш любимый ресторан «Засека», — добавила Екатерина Артюшина.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пожар в ресторане «Засека» в Пензе произошел вечером во вторник, 6 октября. Автоматическая сигнализация сработала в здании в 19.20. При этом первая информация о происшествии поступила в МЧС в 19.38.

Из «Засеки» были эвакуированы 47 человек — работники и посетители ресторана. В результате пожара никто не пострадал.

Огонь полностью уничтожил здание ресторана, которое являлось одной из достопримечательностей Пензы.

Причина произошедшего в настоящее время устанавливается. По предварительным данным, пожар возник на кухне на цокольном этаже. Рассматривается версия о неисправности вентиляционной системы.