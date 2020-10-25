В Пензе ликвидирована общественная организация «Благовест» Общество

Пенза, 25 октября 2020. PenzaNews. Пензенская региональная общественная организация по содействию социальной адаптации «Благовест», возглавляемая Марией Львовой-Беловой, которая 21 сентября 2020 года была наделена полномочиями сенатора, прекратила свое существование.

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По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», в июле текущего года Мария Львова-Белова обратилась в суд с иском о ликвидации НКО и ее исключении из единого государственного реестра юридических лиц.

Общественница указала, что региональная общественная организация была создана в 2009 году, находится в Пензе на Березовском переулке, 5Б, действует на основании устава, утвержденного в сентябре 2013 года, учредителями являются шесть человек: Мария Львова-Белова, Анна Кузнецова, Татьяна Латонова, Алексей Кузнецов, Виктория Жаринова и Павел Когельман.

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Она сослалась на то, что к настоящему времени НКО прекратила свою уставную деятельность, для которой была создана; собрания руководящих органов не проводятся; финансово-хозяйственная деятельность не осуществляется; штат сотрудников отсутствует; «Благовест» не располагает каким-либо имуществом, не имеет обязательств перед кредиторами и задолженностей по обязательным платежам.

Суд счел, что исковое заявление подлежит удовлетворению, и 20 августа вынес решение о ликвидации общественной организации.

21 октября ПРООССА «Благовест» исключена из ЕГРЮЛ.

Ранее Мария Львова-Белова оставила руководящие должности в двух пензенских НКО — в автономных некоммерческих организациях содействия соцадаптации личности «Квартал Луи» и «Новые берега».