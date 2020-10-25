EN
20:46:23 Воскресенье, 25 октября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе ликвидирована общественная организация «Благовест»

11:22 | 25.10.2020 | Общество

Печать

Пенза, 25 октября 2020. PenzaNews. Пензенская региональная общественная организация по содействию социальной адаптации «Благовест», возглавляемая Марией Львовой-Беловой, которая 21 сентября 2020 года была наделена полномочиями сенатора, прекратила свое существование.

В Пензе ликвидирована общественная организация «Благовест». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», в июле текущего года Мария Львова-Белова обратилась в суд с иском о ликвидации НКО и ее исключении из единого государственного реестра юридических лиц.

Общественница указала, что региональная общественная организация была создана в 2009 году, находится в Пензе на Березовском переулке, 5Б, действует на основании устава, утвержденного в сентябре 2013 года, учредителями являются шесть человек: Мария Львова-Белова, Анна Кузнецова, Татьяна Латонова, Алексей Кузнецов, Виктория Жаринова и Павел Когельман.

Читайте также

Белозерцев провел параллель между карьерой Кузнецовой и будущим Львовой-Беловой

Она сослалась на то, что к настоящему времени НКО прекратила свою уставную деятельность, для которой была создана; собрания руководящих органов не проводятся; финансово-хозяйственная деятельность не осуществляется; штат сотрудников отсутствует; «Благовест» не располагает каким-либо имуществом, не имеет обязательств перед кредиторами и задолженностей по обязательным платежам.

Суд счел, что исковое заявление подлежит удовлетворению, и 20 августа вынес решение о ликвидации общественной организации.

21 октября ПРООССА «Благовест» исключена из ЕГРЮЛ.

Ранее Мария Львова-Белова оставила руководящие должности в двух пензенских НКО — в автономных некоммерческих организациях содействия соцадаптации личности «Квартал Луи» и «Новые берега».

Новости партнеров
Читайте также
Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и 12 районах Нападающий Александр Тимирев перешел в пензенский «Дизель»
Владимир Мутовкин поздравил работников автотранспортного комплекса с праздником В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 38 детей
Белозерцев доложил Комарову о ситуации с коронавирусом в Пензенской области В Пензе прокуратура запустит горячую линию по вопросам расселения аварийного жилья
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама