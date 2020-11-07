Почти в 2,8 млрд. рублей обойдется III этап реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября Общество

Пенза, 7 ноября 2020. PenzaNews. Заявка на открытый конкурс по определению подрядчика для выполнения третьего этапа реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной в Пензе — на участке от улицы Бийской до пересечения улиц Рябова и Перспективной, поданная обществом с ограниченной ответственностью «Автодорога», предложившим цену контракта 2 млрд. 786 млн. 466 тыс. рублей, признана соответствующей требованиям. Об этом говорится в протоколе конкурсной комиссии.

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Поскольку подана только одна заявка, соответствующая требованиям, конкурс в электронной форме признан несостоявшимся.

Предполагается, что на третьем этапе работ, в частности, будет проложен новый участок дороги, организовано 13 примыканий, обустроены пешеходные и велосипедные дорожки. Кроме того, предусмотрено возведение искусственных сооружений — эстакады через железную дорогу и реку Пенза с подпорными стенами, путепровода через железную и автомобильную дороги, моста через реку Ардым.

Подрядчику предстоит выполнить весь объем по 15 декабря 2026 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», реконструкция дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной в Пензе стартовала в 2019 году. Заказчик — ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области».

В рамках первого этапа работы проводились на участке от улицы 40 лет Октября до улицы Бийской. Контракт был заключен с ООО «Автодорога». Его цена составила 412,6 млн. рублей. Работы удалось завершить досрочно.

Второй этап реконструкции — на участке от пересечения улиц Рябова и Перспективной до улицы Центральной — начат осенью 2020 года. Подрядчик — ООО «Автодорога», цена контракта — 812,7 млн. рублей.