В Пензе проезд в маршрутках №13 и №30 вновь подорожал до 32 рублей Общество

Пенза, 20 ноября 2020. PenzaNews. Перевозчики, которые сначала повысили, а затем снизили стоимость проезда в маршрутках №13 и №30 в Пензе, вновь приняли решение об ее увеличении до 32 рублей. Это следует из данных, размещенных на официальном сайте городской администрации в разделе «Тарифы на проезд».

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«С 19 ноября 2020 года стоимость проезда увеличилась на маршрутах, обслуживаемых ООО «Меркурий» и ООО «Меркурий-авто-6», — говорится в тексте.

В размещенной ниже таблице указано, что в маршрутках №13, работу которых обеспечивает компания «Меркурий», и №30, где перевозчиком является «Меркурий-авто-6», проезд подорожал до 32 рублей.

При этом новость под заголовком «На маршрутах №13 и №30 снижена стоимость проезда», которая была опубликована на сайте администрации Пензы 17 ноября, удалена . По соответствующей ссылке интернет-пользователям показывается сообщение: «Элемент не найден!»

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 14 ноября 2020 года несколько частных перевозчиков Пензы одновременно повысили стоимость проезда в автобусах большой вместимости с 23 до 27 рублей, в маршрутках — с 27 до 32 рублей.

Днем 17 ноября на сайте администрации города была размещена информация о том, что «в целях увеличения пассажиропотока на низкорентабельных маршрутах группой компаний «Меркурий» принято решение о снижении стоимости проезда на двух муниципальных маршрутах: №13 «Гостиница «Пенза» — улица Рахманинова» и №30 «Арбековская застава» — аэропорт» с 32 до 27 рублей за одну поездку».

Вскоре новостное сообщение было исправлено. В измененном тексте говорилось о том, что на маршруте №30 проезд подешевел до 27 рублей, а на маршруте №13 — до 23 рублей. Аналогичным образом была скорректирована информация в разделе «Тарифы на проезд».