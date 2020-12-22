Губернатор поручил подготовить документацию на строительство дороги в обход Бессоновки Общество

Пенза, 22 декабря 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил подготовить проектно-сметную документацию на строительство автодороги в обход села Бессоновка и получить на нее положительно заключение экспертизы к середине лета 2021 года.

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Он напомнил, что в минувшую пятницу, 18 декабря, обсудил реализацию данного проекта в сфере дорожного строительства с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным в ходе рабочей встречи, состоявшейся в Москве.

«Нужны проектно-сметная документация и экспертиза. Надо это сделать уже [...] к середине лета», — сказал Иван Белозерцев на совещании с членами правительства Пензенской области, главами администраций муниципальных районов и городских округов во вторник, 22 декабря.