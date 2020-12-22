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Губернатор поручил подготовить документацию на строительство дороги в обход Бессоновки

13:15 | 22.12.2020 | Общество

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Пенза, 22 декабря 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил подготовить проектно-сметную документацию на строительство автодороги в обход села Бессоновка и получить на нее положительно заключение экспертизы к середине лета 2021 года.

Губернатор поручил подготовить документацию на строительство дороги в обход Бессоновки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он напомнил, что в минувшую пятницу, 18 декабря, обсудил реализацию данного проекта в сфере дорожного строительства с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным в ходе рабочей встречи, состоявшейся в Москве.

«Нужны проектно-сметная документация и экспертиза. Надо это сделать уже [...] к середине лета», — сказал Иван Белозерцев на совещании с членами правительства Пензенской области, главами администраций муниципальных районов и городских округов во вторник, 22 декабря.

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