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Начато строительство путепровода в районе дороги от улицы 40 лет Октября до Терновки

17:54 | 12.01.2021 | Общество

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Пенза, 12 января 2021. PenzaNews. Подрядчик приступил к строительству путепровода через железную дорогу в рамках реализации третьего этапа реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной в Пензе.

Начато строительство путепровода в районе дороги от улицы 40 лет Октября до Терновки

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, ведутся работы по устройству основания первой колонны путепровода через пути, забивке свай подпорной стенки и созданию насыпи.

«По второму этапу — на улице Перспективной — подрядная организация занимается устройством песчаного и щебеночного оснований дополнительной полосы движения автотранспорта. Часть дороги уже готова к асфальтированию. Проложена ливневая канализация, вынесены линии электропередач», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что второй и третий этапы реконструкции осуществляются параллельно.

«Все дорожные работы на капиталоемком объекте производятся в соответствии с графиком», — уточнили в Минстрое.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», реконструкция дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной в Пензе стартовала в 2019 году. Заказчик — ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области».

В рамках первого этапа работы проводились на участке от улицы 40 лет Октября до улицы Бийской. Контракт был заключен с ООО «Автодорога». Его цена составила 412,6 млн. рублей. Работы удалось завершить досрочно.

Второй этап реконструкции — на участке от пересечения улиц Рябова и Перспективной до улицы Центральной — начат осенью 2020 года. Подрядчик — ООО «Автодорога», цена контракта — 812,7 млн. рублей.

25 ноября 2020 года с ООО «Автодорога» был заключен новый контракт на очередной этап реконструкции. Его цена составила около 2,8 млрд. рублей. Срок реализации — 15 декабря 2026 года.

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