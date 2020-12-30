Андрей Лузгин прокомментировал расторжение контракта на строительство кладбища в Пензе Общество

Пенза, 30 декабря 2020. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин прокомментировал решение ООО «СитиСтрой» об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта на строительство нового кладбища севернее Восточного.

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«Компания не исполняла условия контракта», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2020 года, которая состоялась в зале заседаний Пензенской городской думы 29 декабря.

Андрей Лузгин добавил, что в текущем году контракты с данной организацией были расторгнуты по ряду объектов.

В их числе он назвал строительство автодороги в Нефтянике (11 сентября муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» как заказчик проинформировало ООО «СитиСтрой» об одностороннем отказе от исполнения контракта), а также прокладку сетей водоснабжения в поселке ЗИФ и водоотведения — в Заре (соглашения о расторжении контрактов заключены сторонами 9 октября).

«Не знаю, что у них случилось внутри компании, но они перестали строить, побросали объекты», — отметил глава горадминистрации.

Говоря об информации, изложенной в письме-уведомлении ООО «Сити-Строй» от 14 октября 2020 года, Андрей Лузгин акцентировал внимание на том, что сотрудники МЧС не обнаружили на территории будущего кладбища взрывоопасных предметов.

При этом, по словам мэра, обследование было проведено на всем участке, а не на его части, как утверждается в письме подрядчика.

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«Были легенды местных жителей, что здесь есть закопанные отравляющие вещества. Соответственно, компания «СитиСтрой», на тот момент времени — подрядчик, приостановила работы. Был приглашен отряд, который занимается в МЧС специально исследованиями, разминированием. Они провели обследование всего участка, который запланирован под строительство кладбища и дали официальный ответ о том, что взрывчатых, отравляющих и всех прочих веществ там нет, не обнаружено; все, что там находят металлоискатели, является металлоломом, который там закопан ранее», — заявил глава администрации Пензы.

Он предположил, что на новый аукцион, который был назначен на 14 декабря, никто не заявился потому, что «это достаточно сложный объект».

Вместе с тем Андрей Лузгин выразил уверенность в том, что в январе 2021 года контракт на строительство кладбища в Пензе будет заключен.

«Договоренности с рядом подрядчиков существуют», — сказал он.