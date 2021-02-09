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В Пензенской области в 2021 году на нацпроект «БКАД» направят около 1,7 млрд. рублей

10:49 | 09.02.2021 | Общество

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Пенза, 9 февраля 2021. PenzaNews. 1 млрд. 671 млн. 225 тыс. рублей, в том числе 315 млн. рублей средств федерального бюджета, планируется направить на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») в Пензенской области в 2021 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства строительства и дорожного хозяйства региона.

В Пензенской области в 2021 году на нацпроект «БКАД» направят около 1,7 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В рамках нацпроекта планируется привести в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние более 60 км автомобильных дорог Пензенской агломерации», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в Пензе работы запланированы на 77 объектах общей протяженностью 60,8 км, в Заречном — на трех объектах протяженность более 2 км, в селе Засечном намечено полностью отремонтировать проезжую часть на улице Тихой.

«По всем объектам ремонта заключены контракты, что позволит подрядным организациям с наступлением положительных условий для работы приступить к выполнению взятых на себя обязательств», — отметили в Минстрое.

В ведомстве напомнили, что также будут продолжены ранее начатые работы на капиталоемких объектах в Пензе: II и III этапы реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной и реконструкция Бакунинского моста.

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