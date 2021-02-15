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В Пензе у собственников изымут 17 гаражей ради строительства общегородской магистрали

09:00 | 15.02.2021 | Общество

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Пенза, 15 февраля 2021. PenzaNews. 17 гаражей, расположенных на улице Лядова в Пензе, будет изъято у собственников для муниципальных нужд в целях строительства общегородской магистрали от 2-го микрорайона Арбеково до малоэтажной застройки в Заре с примыканием к федеральной автодороге М5 «Урал». Соответствующее постановление горадминистрации №168 подписал мэр Андрей Лузгин.

В Пензе у собственников изымут 17 гаражей ради строительства общегородской магистрали. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно тексту документа, речь идет об объектах недвижимости, расположенных по адресу: Пенза, улица Лядова, 60Д. Это помещения №63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 144, 159 и 160.

Управлению муниципального имущества Пензы поручено в течение 10 дней с даты принятия постановления направить в управление Росреестра по Пензенской области копию решения об изъятии объектов недвижимости и осуществить мероприятия по определению их стоимости.

Также УМИ предстоит подготовить и направить правообладателям соответствующие соглашения.

Решение об изъятии действует в течение 3 лет со дня его принятия.

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