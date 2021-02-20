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С «Пензадорстроем» заключен контракт на 30,8 млн. рублей в рамках нацпроекта «БКАД»

10:25 | 20.02.2021 | Общество

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Пенза, 20 февраля 2021. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Департамент ЖКХ города Пензы» в лице Максима Иванкина заключило с ООО «Пензадорстрой» в лице генерального директора Виталия Ананьчева контракт на сумму 30 млн. 821 тыс. 110 рублей на выполнение работ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

С «Пензадорстроем» заключен контракт на 30,8 млн. рублей в рамках нацпроекта «БКАД». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из бюджета области будет выделено 26 млн. 968 тыс. 471 рубль 25 копеек, из городского — 3 млн. 852 тыс. 638 рублей 75 копеек.

Контракт подписан по результатам электронного аукциона с начальной ценой 41,7 млн. рублей.

Согласно протоколу подведения итогов, заявки на участие, помимо «Пензадорстроя», подавали общества с ограниченной ответственностью «Стройресурс», «Олиром», «Экодорстрой», «Колизей», а также МУП «Пензадормост».

«Пензадорстрой» был признан победителем, поскольку предложил наиболее низкую цену.

В соответствии с техническим заданием, подрядчик должен провести ремонт на 12 участках: на улице Мебельной — от улицы Токарной до дома №87 на улице Терновского и от дома №10 до проезда Баумана; на улице Почивалина — от дома №1 на этой улице до дома №35 на улице Шоссейной; на 1-м переулке Верещагина — от улицы Верещагина до 5-го проезда Зарубина; на развязке вокруг путепровода в районе Заречного и поселка Монтажный; на улице Руслановой — от улицы Малоэтажной до 1-го Газового проезда; на улице Активной — от улицы Долгорукова до улицы Буровой; на улице Бунина — от улицы Крымской до проезда Достоевского; на улице Маресьева — от дома №32 до улицы Тульской; на улице Саврасова — от улицы Токарной до улицы Рокотова; на улице Славянской — от улицы Сортировочной до улицы Перекоп; на улице Северополянской — от улицы Островной до улицы Сумской; на Строительном переулке — от улицы Окружной до улицы Карпинского.

Срок выполнения работ по контракту — с 1 по 15 сентября 2021 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до этого муниципальное казенное учреждение «Департамент ЖКХ города Пензы» в рамках нацпроекта «БКАД» заключило контракты на ремонт дорог: в Железнодорожном районе — с ООО «Дорожный строитель» на сумму более 240 млн. рублей, в Первомайском — с ООО «Пензадорстрой» почти на 142 млн. рублей, в Ленинском — с ООО «Автодорога» на 101,3 млн. рублей, в Октябрьском — с ООО «Мостдорстрой» почти на 69 млн. рублей.

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