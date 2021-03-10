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В Пензенской области действие ограничений из-за коронавируса продлено по 31 марта

15:15 | 10.03.2021 | Общество

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Пенза, 10 марта 2021. PenzaNews. Действие ограничительных мер, введенных в Пензенской области в связи с угрозой распространения коронавируса, продлено по 31 марта. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» с учетом рекомендаций регионального управления Роспотребнадзора, изложенных в письме от 24 февраля.

В Пензенской области действие ограничений из-за коронавируса продлено по 31 марта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно тексту документа, продлен период действия пунктов 3 и 17.

В частности, в прежнем объеме сохранены ограничения, связанные с проведением публичных и иных массовых мероприятий.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, как и раньше, запрещено их проведение, оказание в период с 23.00 до 6.00.

Люди старше 65 лет и лица с определенными хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции, который действует с 30 марта. При этом работающим пенсионерам будут оформлены листки нетрудоспособности на основании временных правил, утвержденных правительством России.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

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