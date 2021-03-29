В Пензенской области действие ряда ограничений из-за коронавируса продлено по 30 апреля Общество

Пенза, 29 марта 2021. PenzaNews. Действие ряда ограничительных мер, введенных в Пензенской области в связи с угрозой распространения коронавируса, продлено по 30 апреля. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» с учетом рекомендаций регионального управления Роспотребнадзора, изложенных в письме от 23 марта.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В пункте 3 постановления в абзаце первом слова «по 31 марта 2021 включительно» заменить словами «по 30 апреля 2021 включительно», — говорится в постановлении, которое подписал временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко в понедельник, 29 марта.

В документ включен новый подпункт 3.8.2, обусловленный принятием постановления правительства России от 2 марта 2021 года №300 «О признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации и рекомендации работодателям по переводу работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу», согласно которому, в частности, с 1 апреля будет прекращено действие временных правил оформления листков нетрудоспособности.

«Рекомендовать работодателям исходя из складывающейся обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации», — сказано в тексте.

Подпункт 3.11.2 постановления главы региона, в котором говорится о самоизоляции граждан в возрасте 65 лет и старше, а также лиц с определенными заболеваниями, изложен в новой редакции.

«[Обязать] неработающих граждан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении №1 к настоящему постановлению, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, за исключением посещения объектов торговли и аптечных учреждений в период с 9.00 до 12.00», — сказано в документе.

Постановление вступает в силу 1 апреля 2021 года.