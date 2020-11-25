EN
19:32:47 Среда, 25 ноября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области действие ограничений из-за коронавируса продлено по 10 декабря

11:29 | 25.11.2020 | Общество

Печать

Пенза, 25 ноября 2020. PenzaNews. Действие ограничительных мер, введенных в Пензенской области в связи с угрозой распространения коронавируса, продлено по 10 декабря. Соответствующие изменения внесены постановление губернатора №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».

В Пензенской области действие ограничений из-за коронавируса продлено по 10 декабря. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Люди в возрасте 65 лет и старше, а также граждане с определенными хроническими заболеваниями по-прежнему обязаны соблюдать режим самоизоляции. Вместе с тем пункт документа, содержащий данное требование, дополнен словами «за исключением посещения объектов торговли и аптечных учреждений в период с 9.00 до 12.00».

Работающим пенсионерам указанной возрастной категории на основании временных правил, утвержденных правительством России, должны быть оформлены листки нетрудоспособности.

В документе уточнена формулировка, касающаяся использования СИЗов. Если раньше в постановлении говорилось об обязательном ношении гражданами гигиенических масок, то теперь фраза звучит следующим образом: «ношение средств индивидуальной защиты (гигиенических масок)».

ТФОМС Пензенской области рекомендовано приостановить по 10 декабря включительно проведение в плановой форме контроля за использованием средств ОМС страховыми медицинскими организациями и медучреждениями.

Читайте также

В Пензенской области пока не планируется отменять новогодние елки

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

10 ноября в регионе были введены новые ограничения. В частности, приостановлена работа заведений общепита с 23.00 до 6.00; запрещено курение кальянов в ресторанах, барах и кафе; несовершеннолетним не разрешено находиться в торгово-развлекательных центрах без сопровождения родителей или других законных представителей.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ С «Автодорогой» заключен контракт почти на 2,8 млрд. рублей, рассчитанный по 2026 год
В Пензенской области оборот розничной торговли за 10 месяцев составил 182,4 млрд. рублей Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и восьми районах
Пенсионерка из Пензы перечислила телефонному мошеннику 190 тыс. рублей В Пензе с начала года посадили более 2,2 тыс. деревьев — мэрия
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама