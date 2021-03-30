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Олег Мельниченко намерен лично оценить ситуацию в Чемодановке

16:50 | 30.03.2021 | Общество

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Пенза, 30 марта 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко намерен лично оценить ситуацию в селе Чемодановка, где в июне 2019 года между жителями произошел конфликт, в результате которого погиб человек.

Олег Мельниченко намерен лично оценить ситуацию в Чемодановке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В целом, если оценивать этноконфессиональную, межнациональную ситуацию в регионе, то она спокойная. Каких-либо конфликтов на сегодняшний день не происходит. Одновременно, Владимир Владимирович, мы продолжаем работу по той конфликтной ситуации, которая у нас была в Чемодановке, Вы, наверное, помните», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к президенту России Владимиру Путину в ходе заседания совета при главе государства по межнациональным отношениям, состоявшегося в режиме видеоконференции во вторник, 30 марта.

Врио губернатора добавил, что после произошедшего была разработана дорожная карта по социально-экономическому развитию села.

«Планирую в ближайшее время лично выехать в Чемодановку и, соответственно, полностью проверить то, как эта дорожная карта реализуется», — заявил он.

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