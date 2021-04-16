Мостовому переходу через Суру предлагается присвоить имя Валерия Капашина Общество

Пенза, 16 апреля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко внес в Законодательное собрание региона проект закона о присвоении имени Валерия Капашина мостовому переходу через реку Суру и железную дорогу для эвакуации населения в случае чрезвычайных ситуаций на объекте уничтожения химического оружия.

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«Капашин Валерий Петрович — генерал-полковник, начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при министерстве промышленности и торговли Российской Федерации. На этом посту возглавлял работу по безопасному уничтожению химического оружия в Российской Федерации в соответствии с принятыми на себя международными обязательствами государства. В его компетенцию входили также строительство и эксплуатация объектов по уничтожению химического оружия», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В ней добавляется, что Валерий Капашин является крупным ученым в области химической науки оборонного и двойного назначения.

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«Автор более 100 научных трудов, обладатель восьми патентов на изобретения. Доктор технических наук (2001), профессор (2007). Член-корреспондент Российской академии естественных наук (2006), член Всемирной академии наук комплексной безопасности (2005), член-корреспондент Российской инженерной академии (1999). Имеет ордена «За заслуги перед Отечеством» III, IV степеней, орден Красной Звезды, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орден Почета и другие награды. 10 июня 2020 года Капашину Валерию Петровичу за особые заслуги перед Пензенской областью и ее населением присвоено звание «Почетный гражданин Пензенской области», — отмечается в тексте.

В пояснительной записке подчеркивается, что при личном участии Валерия Капашина в Пензенской области была безопасно решена проблема уничтожения хранившихся боевых химических отравляющих веществ.

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«Под его непосредственным руководством был построен объект по уничтожению химического оружия «Леонидовка». При его содействии гaзифицированы поселки Леонидовка и Золотаревка, отремонтирована автодорога до микрорайона Ахуны, построены и сданы в эксплуатацию детский сад на 280 мест в военном городке и на 75 мест в микрорайоне ГПЗ, три многоквартирных жилых дома на улице Антонова, новый корпус школы №77, дворец водного спорта «Сура», — уточняется в ней.

В дополнительных материалах, размещенных на сайте регионального парламента, указано, что решением гордумы №112-6/6 от 20 февраля 2015 года мостовой переход был передан из муниципальной казны в безвозмездное пользование МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» на неопределенный срок.

Перечень имущества, относящегося к объекту, содержит три позиции: непосредственно мостовой переход протяженностью 1 км. 603 метра и стоимостью 6 млрд. 379 млн. 59 тыс. 815 рублей 40 копеек; съезд 1-C и въезд 1-В протяженностью 515 метров (стоимость — 219 млн. 326 тыс. 983 рубля 76 копеек); съезд 3-C и въезд 3-В протяженностью 506 метров (стоимость — 301 млн. 882 тыс. 681 рубль 76 копеек).