Все подрядчики приступили к работам в рамках «БКАД» в Пензе — мэрия Общество

Пенза, 20 апреля 2021. PenzaNews. Все четыре компании, с которыми в Пензе заключены муниципальные контракты на выполнение ремонтных работ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», вышли на объекты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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В нем уточняется, что это общества с ограниченной ответственностью «Автодорога», «Пензадорстрой», «Мостдорстрой» и «Дорожный строитель».

«На улицах Гоголя и Набережная реки Мойки подрядчик устанавливает временные дорожные знака. На участке дороги от улицы Окружной до улицы Ленинский Мехлесхоз устранены пучины — разрушения основания дороги, выполнено щебеночное основание дороги, сегодня дорожники ведут геодезические работы — разбивку трассы. На улицах Кронштадтской и Пролетарской идет устройство тротуара. Подготовительные работы ведутся на пешеходной дорожке по улице Клары Цеткин», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что на улице Измайлова начато фрезерование старого покрытия, на улице Школьной — очистка основания дороги, а на улице Сумской — ямочный ремонт.

«Все объекты должны быть сданы до 1 сентября 2021 года. Всего в текущем году предполагается привести в соответствие нормативам свыше 71 км дорог, это 87 объектов. Площадь ремонта проезжей части составит почти 500 тыс. кв. метров, тротуаров — более 60 тыс. кв. метров», — сказано в сообщении.