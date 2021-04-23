В Пензенской области действие ряда ограничений из-за коронавируса продлено по 31 мая Общество

Пенза, 23 апреля 2021. PenzaNews. Действие ряда ограничительных мер, введенных в Пензенской области в связи с угрозой распространения коронавируса, продлено по 31 мая. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» с учетом рекомендаций регионального управления Роспотребнадзора, изложенных в письме от 21 апреля.

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«В пункте 3 постановления в абзаце первом слова «по 30 апреля 2021 года включительно» заменить словами «по 31 мая 2021 года включительно», — говорится в документе.

В нем добавляется, что подпункт 3.11.6.2 признан утратившим силу.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.