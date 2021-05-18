Реконструируемый участок улицы Московской в Пензе планируется закрыть для транспорта 19 мая Общество

Пенза, 18 мая 2021. PenzaNews. Проезд по верхней части улицы Московской в Пензе — от улицы Кураева до улицы Карла Маркса — планируется ограничить с предстоящей среды, 19 мая, в рамках проводимой реконструкции. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.

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«Завтра подрядная организация выставляет ограждение и устанавливает знаки. Въезд на улицу Московскую с улицы Кураева будет закрыт, парковка ограничена. Подрядчик начинает работы с обеих сторон участка», — сказал он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 18 мая.

Андрей Лузгин добавил, что тротуары останутся открыты для пешеходов.

«Транзит будет все время. Закрывать движение по пешеходных дорожкам планируют поочередно», — цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», благоустройство верхней части улицы Московской в Пензе предусмотрено программой формирования современной городской среды.

По проекту, в 2021 году там намечено организовать пешеходную прогулочную зону — провести работы по мощению улицы гранитной плиткой, установить новые световые опоры, посадить дополнительные зеленые насаждения и разместить малые архитектурные формы.

В основу проекта легла концепция, разработанная совместно со специалистами московского КБ «Стрелка».

По мнению генерального директора ООО «Архитектурное бюро «Март» Марата Каскеева, продление пешеходного маршрута на участке от улицы Кураева до улицы Карла Маркса позволит развить идею променада, который будет формировать «дорогу к храму» — от улицы Бакунина до Спасского кафедрального собора.

30 апреля 2021 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» заключило с ООО «Автодорога» муниципальный контракт на сумму более 265 млн. рублей. Работы по нему должны быть выполнены до 15 декабря 2021 года.