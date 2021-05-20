Глава РАН предложил рассмотреть возможность присвоения звания «Город трудовой доблести» 12 городам Общество

Пенза, 20 мая 2021. PenzaNews. Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев предложил президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность присвоения почетного звания «Город трудовой доблести» 12 городам — Барнаулу, Кирову, Красноярску, Пензе, Каменску-Уральскому, Коломне, Комсомольску-на-Амуре, Рыбинску, Чебоксарам, Магадану, Тюмени и Северодвинску.

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«Трудовой подвиг нашего народа — это одна из важнейших страниц исторической памяти о Великой Отечественной войне. О ее актуальности и востребованности свидетельствует огромная работа, которая сейчас ведется в регионах России. Можно сказать, что за время, прошедшее с присуждения первых почетных званий «Город трудовой доблести» в прошлом году, в научный оборот и в публичное пространство были введены интереснейшие архивные документы, созданы новые информационные ресурсы о вкладе тыла в Великую Победу», — сказал он в ходе 43-го заседания российского организационного комитета «Победа», состоявшегося в режиме видеоконференции в четверг, 20 мая.

Комментируя представленные секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком данные о голосовании населения по вопросу присвоения городам почетного звания, Александр Сергеев выразил мнение, что полученные результаты подтверждают, насколько эта тема важна для граждан.

«Большинство из названных городов были также отмечены Российской академией наук в экспертизе, которую она проводила по полученным материалам. Выбор был трудный, но то, что мы практически совпали с этим списком, о котором говорил Андрей Анатольевич [Турчак], вселяет в нас уверенность, что решения, которые сейчас мы Вам предложим на рассмотрение, правильные», — отметил глава РАН.

Он сообщил, что в 2021 году в Российскую академию наук на экспертизу поступила 41 заявка на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести», 30 получили положительные заключения.

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«Естественно мы опирались на то, что было определено в законе об этом почетном звании. Во-первых, какое количество наград получили в годы Великой Отечественной войны предприятия, какое количество знамен трудовой славы они получили и какое количество тружеников этих городов получило государственные награды. В Год науки и технологий особенно хотелось, чтобы при рассмотрении этих заявок от городов-претендентов мы учли бы и вклад ученых и конструкторов, работавших на предприятиях городов, в совершенствование технологий, которые ускорили выпуск военной продукции, в разработку новых образцов вооружений, различные изобретения в области медицины», — пояснил Александр Сергеев.

Президент РАН обратил внимание на то, что из всех претендентов Барнаул, Киров и Красноярск по объективным показателям занимают первые три строки рейтинга.

«Эти города — многопрофильные центры производства вооружений. По пять орденов имеют предприятия Барнаула и Кирова. Барнаул в годы войны занимал лидирующее место в производстве патронов. На предприятиях города был выпущен каждый второй патрон и выпущен дизель-мотор для каждого пятого танка Т-34. Киров был центром производства минометов, мин и авиабомб (5 млн. штук), гранат. И, кроме того, предприятия города обули фактически половину Красной армии. Из кировской кирзы, а на современном языке это совершенно уникальный композитный материал, было пошито более 9 млн. пар сапог. Четыре ордена у предприятий Красноярска. Помимо производства авиабомб, морских мин, зенитных пушек, труженики города построили 40 магистральных паровозов серии «Серго Орджоникидзе», пять бронепоездов. И очень важно, что в Красноярске около 1,5 тыс. тружеников города в годы войны были награждены орденами и медалями. Это один из самых высоких показателей среди всех городов-претендентов», — сказал Александр Сергеев.

Президент Российской академии наук добавил, что «значительный вклад в победу у города Пензы».

«В Пензе был изготовлен взрыватель для каждой шестой мины, авиабомбы или артиллерийского снаряда, и ее предприятия трижды в годы Великой Отечественной войны были отмечены орденами», — уточнил он.

В продолжение заседания Александр Сергеев также рассказал о других претендентах на присвоение почетного звания.

«Владимир Владимирович, учитывая вклад в Победу обозначенных городов, мы предлагаем рассмотреть возможность присвоения перечисленным 12 городам почетного звания «Город трудовой доблести», — цитирует главу РАН пресс-служба Кремля.