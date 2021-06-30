В Пензе объявлен аукцион на строительство развязки на трассе М5 с начальной ценой более 1,7 млрд. рублей Общество

Пенза, 30 июня 2021. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» объявило электронный аукцион с начальной (максимальной) ценой более 1,7 млрд. рублей, по результатам которого будет определен подрядчик для выполнения работ по строительству транспортной развязки на 624 км федеральной трассы М5 «Урал».

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Работы должны проводиться в соответствии с проектной документацией, подготовленной ООО «Центр-Дорсервис».

Предполагается, что строительство будет осуществляться в три этапа в период до 27 декабря 2025 года.

Финансирование предусмотрено из бюджетов двух уровней: городского и областного.

Электронный аукцион назначен на 7 июля.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», строительство транспортной развязки планируется на выезде из микрорайона Заря, который отделен от основной части города Пензы федеральной трассой М5 «Урал».

С этой целью организована работа по изъятию у собственников ряда объектов недвижимости для муниципальных нужд.

7 июня 2021 года врио министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев проинформировал о том, что новая развязка на трассе М5 является одним из капиталоемких объектов, включенных в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).