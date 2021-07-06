Аукцион на строительство развязки на трассе М5 в черте Пензы отменен Общество

Пенза, 6 июля 2021. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» отменило электронный аукцион с начальной (максимальной) ценой более 1,7 млрд. рублей, который был объявлен 29 июня с целью определения подрядчика для выполнения работ по строительству транспортной развязки на 624 км федеральной трассы М5 «Урал».

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Соответствующее решение принято в минувший понедельник, 5 июля.

«Отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона на право заключения контракта на выполнение работ по объекту «Транспортная развязка на км 624 автомобильной дороги М5 «Урал», г. Пенза», — говорится в решении об отмене электронного аукциона, размещенном на официальном портале госзакупок.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», строительство транспортной развязки планируется на выезде из микрорайона Заря, который отделен от основной части города Пензы федеральной трассой М5 «Урал».

С этой целью организована работа по изъятию у собственников ряда объектов недвижимости для муниципальных нужд.

7 июня 2021 года врио министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев проинформировал о том, что новая развязка на трассе М5 является одним из капиталоемких объектов, включенных в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»). По его словам, контракт на ее строительство необходимо было заключить до 1 июля.

