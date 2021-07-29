EN
18:56:28 Четверг, 29 июля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

У жителей возникли опасения в связи с предстоящим расширением дороги в Арбеково до 6 полос

13:20 | 29.07.2021 | Общество

Печать

Пенза, 29 июля 2021. PenzaNews. Опасения по поводу комфорта проживания вблизи шестиполосной магистрали возникли у жителей дома №156А на проспекте Строителей в Пензе в связи с планируемым расширением существующей дороги. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.

У жителей возникли опасения в связи с предстоящим расширением дороги в Арбеково до 6 полос. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В этом году в рамках нацпроекта «БКД» начинаем работы по расширению проспекта Строителей. Завершены торги, подписан контракт с подрядчиком. Первый этап — проведение работ на участке от ТЦ «Берлин» до ТЦ «Весна». Проезжую часть планируется расширить до шести полос, сделать тротуары, освещение, ливневую канализацию. Вчера по этому поводу встретились с жителями дома №156А, у которых есть опасения относительно комфорта проживания после проведения работ — новая трасса пройдет по участку муниципальной земли, где горожане привыкли оставлять личный транспорт», — написал Андрей Лузгин в Instagram в четверг, 29 июля.

По его словам, будет изучена возможность организации парковки на другом участке.

«Для минимизации шума от магистральной дороги установим шумозащитные экраны и высадим деревья-крупномеры», — добавил мэр.

Он отметил, что также с жителями обсуждались вопросы безопасности дорожного движения, размещения мусорных контейнеров и работы ТСЖ.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области с начала года бизнесу выплачено около 230 млн. рублей долгов по контрактам В Пензенской области с начала сезона от укусов клещей пострадали более 2 тыс. человек
В Пензе с начала года произошло более 240 ДТП с участием пешеходов В Пензе у двух женщин изъято 90 свертков с наркотиком
Умер первый директор пензенской школы высшего спортивного мастерства Михаил Новиков В Пензенской области за сутки зарегистрированы 235 случаев заражения коронавирусом и 22 летальных исхода
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама