У жителей возникли опасения в связи с предстоящим расширением дороги в Арбеково до 6 полос Общество

Пенза, 29 июля 2021. PenzaNews. Опасения по поводу комфорта проживания вблизи шестиполосной магистрали возникли у жителей дома №156А на проспекте Строителей в Пензе в связи с планируемым расширением существующей дороги. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.

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«В этом году в рамках нацпроекта «БКД» начинаем работы по расширению проспекта Строителей. Завершены торги, подписан контракт с подрядчиком. Первый этап — проведение работ на участке от ТЦ «Берлин» до ТЦ «Весна». Проезжую часть планируется расширить до шести полос, сделать тротуары, освещение, ливневую канализацию. Вчера по этому поводу встретились с жителями дома №156А, у которых есть опасения относительно комфорта проживания после проведения работ — новая трасса пройдет по участку муниципальной земли, где горожане привыкли оставлять личный транспорт», — написал Андрей Лузгин в Instagram в четверг, 29 июля.

По его словам, будет изучена возможность организации парковки на другом участке.

«Для минимизации шума от магистральной дороги установим шумозащитные экраны и высадим деревья-крупномеры», — добавил мэр.

Он отметил, что также с жителями обсуждались вопросы безопасности дорожного движения, размещения мусорных контейнеров и работы ТСЖ.