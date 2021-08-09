В регионе продлен период предоставления матпомощи некоторым категориям погорельцев Общество

Пенза, 9 августа 2021. PenzaNews. Некоторые категории погорельцев, лишившиеся крова в Пензенской области в 2021 году, смогут получить единовременную материальную помощь. Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства №737-пП, согласно которому ранее выплата полагалась только в случае утраты жилых помещений в период с 1 января по 31 декабря 2020 года.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В пункте 4 порядка [назначения и выплаты единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан, утратившим имущество в результате пожара] слова «с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года в результате пожара» [...] заменить словами «с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года в результате пожара», [...] если обращение за ее назначением последовало не позднее 12 месяцев со дня возникновения пожара», — говорится в постановлении облправительства, которое подписал врио губернатора Олег Мельниченко.

В нем добавляется, что документы и сведения, необходимые для расчета среднедушевого дохода семьи или одиноко проживающего гражданина, запрашиваются уполномоченным органом в рамках межведомственного взаимодействия.

«Среднедушевой доход заявителей в целях назначения и выплаты материальной помощи исчисляется по правилам, установленным федеральным законом от 5 апреля 2003 года №44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» (с последующими изменениями)», — уточняется в тексте.

Читайте также

Прожиточный минимум в Пензенской области на 2021 год установлен на уровне 9 тыс. 610 рублей

Материальная помощь гражданам, утратившим имущество в результате пожара, оказывается в Пензенской области при соблюдении ряда условий.

Утраченное жилье должно быть для гражданина и членов его семьи единственным местом жительства. Среди других требований — неполучение матпомощи по этому же поводу из средств резервного фонда правительства Пензенской области.

Право на получение единовременной выплаты имеют малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленной в регионе, то есть менее 19 тыс. 220 рублей.

Размер единовременной матпомощи при полной утрате жилого помещения составляет 150 тыс. рублей.