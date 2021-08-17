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Синцов утвержден в качестве члена Общественной палаты Пензенской области

12:30 | 17.08.2021 | Общество

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Пенза, 17 августа 2021. PenzaNews. Председатель реготделения Ассоциации юристов России, проректор по международной деятельности ПГУ, доктор юридических наук, профессор Глеб Синцов утвержден в качестве члена Общественной палаты Пензенской области. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

Синцов утвержден в качестве члена Общественной палаты Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Утвердить членом Общественной палаты Пензенской области Синцова Глеба Владимировича, председателя пензенского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», проректора по международной деятельности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пензенский государственный университет», доктора юридических наук, профессора, [...] вместо досрочно прекратившего свои полномочия Мельникова С.Н. [Сергея Николаевича, руководителя исполкома реготделения ОНФ]», — говорится в документе.

В нем добавляется, что контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя правительства Пензенской области, координирующего вопросы обеспечения основных направлений внутренней политики.

Ранее Глеб Синцов возглавил совет при губернаторе Пензенской области по развитию гражданского общества.

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