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Мельниченко поздравил пензенцев с Днем государственного флага РФ

09:05 | 22.08.2021 | Общество

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Пенза, 22 августа 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем государственного флага Российской Федерации.

Мельниченко поздравил пензенцев с Днем государственного флага РФ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые пензенцы! Поздравляю вас с праздником — Днем государственного флага Российской Федерации! Этот символ великой державы олицетворяет могущество и процветание нашей Родины, силу духа и единство, героические подвиги и ратные свершения великих предков, преемственность поколений, стремление к достойному будущему, которое невозможно без искреннего уважения к богатейшей отечественной культуре, многовековым духовно-нравственным традициям», — сказал глава региона.

Он выразил уверенность в том, что совместными усилиями удастся добиться новых успехов в решении масштабных задач социального и экономического развития, повышения качества жизни.

«Основа такой уверенности — наш патриотизм, добросовестный труд, общая ответственность за судьбу Отчизны», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Врио губернатора пожелал жителям Пензенской области крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира и дальнейшей плодотворной деятельности на благо Отечества, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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