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Расторгнут контракт на капремонт дороги на улице Рябова в Пензе

10:52 | 05.10.2021 | Общество

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Пенза, 5 октября 2021. PenzaNews. МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» и ООО «Флагман Инжиниринг» расторгли муниципальный контракт на сумму более 267 млн. рублей на капитальный ремонт дороги на улице Рябова, который был заключен 26 июля 2021 года.

Расторгнут контракт на капремонт дороги на улице Рябова в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», соответствующее соглашение начальник МКУ «УКС Пензы» Павел Семенов и генеральный директор подрядной организации Андрей Петряев подписали 22 сентября.

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Согласно контракту, финансирование работ планировалось осуществлять по программе «Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2020–2026 годы» из муниципального и регионального бюджетов: в 2021 году в размере 45 млн. рублей, в 2022-м — 50 млн. рублей, в 2023-м — 172 млн. 150 тыс. 400 рублей.

В качестве даты завершения работ по капремонту дороги на улице Рябова в документе было указано 25 декабря 2022 года.

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