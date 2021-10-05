Расторгнут контракт на капремонт дороги на улице Рябова в Пензе Общество

Пенза, 5 октября 2021. PenzaNews. МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» и ООО «Флагман Инжиниринг» расторгли муниципальный контракт на сумму более 267 млн. рублей на капитальный ремонт дороги на улице Рябова, который был заключен 26 июля 2021 года.

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По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», соответствующее соглашение начальник МКУ «УКС Пензы» Павел Семенов и генеральный директор подрядной организации Андрей Петряев подписали 22 сентября.

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Согласно контракту, финансирование работ планировалось осуществлять по программе «Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2020–2026 годы» из муниципального и регионального бюджетов: в 2021 году в размере 45 млн. рублей, в 2022-м — 50 млн. рублей, в 2023-м — 172 млн. 150 тыс. 400 рублей.

В качестве даты завершения работ по капремонту дороги на улице Рябова в документе было указано 25 декабря 2022 года.