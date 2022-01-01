Верх улицы Московской по четной стороне планируется замостить до конца 2021 года — вице-мэр Общество

Пенза, 20 октября 2021. PenzaNews. Работы по укладке гранитной плитки на реконструируемом участке улицы Московской в Пензе планируется выполнить по четной стороне до конца 2021 года, по нечетной и в центральной части — к середине 2022-го. Об этом журналистам сообщил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов.

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«Приступили к работам, связанным с мощением гранитной плиткой. [...] Все новые коммуникации проложены, и фронт работы для подрядной организации полностью открыт. На сегодняшний день с подрядчиком определены графики производства работ. Мы уже понимаем, какой фронт работ будет выполнен в текущем году и до какого числа июня месяца [2022 года] будут завершены все работы [...] уже с благоустройством, с установкой малых архитектурных форм, освещения, озеленения», — сказал он.

По словам вице-мэра, по четной стороне в этом году будет уложена плитка и налажено освещение, чтобы была возможность пустить по ней пешеходный трафик.

«Центральная часть: основание будет подготовлено. И мы в этом же году приступим к устройству основания по левой [нечетной] стороне тоже, то есть вся улица будет задействована», — добавил Магомед Агамагомедов.

Он уточнил, что проходы во дворы под арками намечено замостить только в створе зданий.

Замглавы администрации Пензы заверил, что по нечетной стороне улицы Московской, которая к зиме будет выполнена в песке или щебне, в холодное время года планируется обустроить более надежные ступени и конструкции у входных групп в офисные и торговые помещения вместо деревянных, которые там установлены в настоящее время.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», благоустройство верхней части улицы Московской в Пензе предусмотрено программой формирования современной городской среды.

По проекту, в 2021 году там предполагалось организовать пешеходную прогулочную зону — провести работы по мощению улицы гранитной плиткой, установить новые световые опоры, посадить дополнительные зеленые насаждения и разместить малые архитектурные формы. В основу проекта легла концепция, разработанная совместно со специалистами московского КБ «Стрелка».

30 апреля 2021 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» заключило с ООО «Автодорога» муниципальный контракт на сумму более 265 млн. рублей. Работы по нему требовалось выполнить до 15 декабря 2021 года.