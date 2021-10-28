Мельниченко обратился к жителям Пензенской области в связи с ухудшением эпидобстановки Общество

Пенза, 28 октября 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обратился к жителям региона в связи с ухудшением эпидобстановки по коронавирусу, возросшей нагрузкой на систему здравоохранения и введением дополнительных ограничений в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

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«Уважаемые жители Пензенской области! Дорогие друзья! Ситуация с коронавирусом вызывает огромную тревогу. В последние недели эпидобстановка резко ухудшилась, что заставляет органы власти принимать самые серьезные меры. Очень прошу вас отнестись к ним с пониманием и ответственностью!» — сказал глава региона.

Он обратил внимание на то, что врачи работают на пределе своих возможностей.

«Вирус постоянно видоизменяется, появляются новые штаммы, а мы, к сожалению, проявляем легкомысленное отношение к этим угрозам. Пока беда не пришла в наш дом, пока мы не потеряли родных и близких, сложно поверить, что ситуация с заболеваемостью настолько серьезная. Мы можем продолжать не носить маску, не верить в вакцину, не соблюдать меры предосторожности, но мы должны помнить, что наша абсолютная свобода кончается ровно там, где начинается угроза здоровью и жизни другого человека», — отметил Олег Мельниченко.

Губернатор сообщил, что в Пензенской области впервые в истории развернуто 4,5 тыс. инфекционных коек, более 2,5 тыс. пациентов находятся на кислороде, около 200 — в реанимации на ИВЛ.

«В сутки больницы потребляют более 16 тонн кислорода. Мы пока справляемся с его производством и поставкой в область. Используем все имеющиеся резервы, но и они не бесконечны. Как и не бесконечно количество медработников, ежедневно борющихся с ковидом. А их уже работает в красной зоне более 3,5 тыс. человек. Уже задействованы студенты ординаторы и студенты старших курсов медицинского училища. Речь идет о жизни каждого из нас. К сожалению, смертей все больше. Каждые сутки в больницах от ковида умирает порядка 30 человек. Смертность резко «молодеет». Все чаще умирают 20-, 30- и 40-летние. Двое детей находятся в тяжелом состоянии в реанимации», — проинформировал руководитель субъекта федерации.

«Цифры по заболеваемости мы видим ежедневно. Но не все видят, как у приемных отделений больниц выстраиваются очереди из скорых. Не видят медиков, которые борются буквально за каждую жизнь. Наверное, только они, на руках которых ежедневно умирают десятки человек, и понимают, что такое ковид. Они сейчас как на фронте. Большое им спасибо за эту работу! Скорая помощь ежедневно обслуживает 2 тыс. вызовов. Работает 145 бригад. Мы вышли на пиковые нагрузки. Правительство региона делает все необходимое для обеспечения их бесперебойной работы. Только за последний месяц мы выделили на это более 150 млн. рублей из областного бюджета. Огромные средства направлены на покупку медицинских препаратов, кислородных концентраторов и станций по производству кислорода. Оборудования для лечения беременных женщин, находящихся между жизнью и смертью. 47 из них сегодня находятся в больницах в тяжелом состоянии», — добавил он.

По словам Олега Мельниченко, сегодня от каждого требуются «максимальная ответственность и включенность в эту борьбу».

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«С 30 октября объявлены нерабочие дни. Призываю всех пензенцев максимально сознательно подойти к этим дням. Понимаю, что людям необходимо работать, а детям учиться и посещать кружки и секции. Но сейчас важно разорвать цепочку распространения вируса и снизить нагрузку на областную систему здравоохранения, реально и осознанно помочь нашим медикам в борьбе с ковидом», — пояснил губернатор.

Он призвал представителей старшего поколения уйти на самоизоляцию, а родителей несовершеннолетних детей, которые, по его словам «заражаются ковидом все чаще и чаще», проследить, чтобы те провели каникулы дома в кругу семьи.

«Мы все говорим, что устали от ковида, а представьте, как устали от него медики, которые на протяжении двух лет без выходных днем и ночью ведут с ним борьбу. Их усталость нельзя сравнить ни с чем. После завершения нерабочих дней организации общественного питания, торговли, культуры, спорта и другие отрасли откроются. Посещать их смогут вакцинированные или переболевшие ковидом. Свободный вход без QR-кодов будет сохраняться в продовольственных магазинах, магазинах, торгующих товарами первой необходимости, аптеках и лечебных учреждениях. Это необходимо для того, чтобы резко сократить распространение инфекции в местах массового пребывания людей», — отметил Олег Мельниченко.

Глава региона призвал жителей Пензенской области, которые по каким-то причинам откладывали вакцинацию, сделать прививку от COVID-19.

«Вакцина реально помогает. Это единственный способ прервать череду массовых смертей. Никакого другого механизма спасения от пандемии человечество не знает. Об этом не устают повторять и врачи. Нерабочие дни — это возможность вакцинироваться в спокойной обстановке. Все поликлиники и пункты вакцинации будут работать. Друзья, только совместными усилиями мы сможем победить пандемию, сохранить жизнь и здоровье своих родных и близких. Прошу вас, берегите себя!» — резюмировал губернатор.