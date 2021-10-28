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В Пензенской области за сутки подтверждено 363 случая заражения коронавирусом

12:45 | 28.10.2021 | Медицина

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Пенза, 28 октября 2021. PenzaNews. 363 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 27 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 28 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 363 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 79 тыс. 71 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 58 тыс. 906.

Умерли 3 тыс. 440 человек. За последние сутки зарегистрировано 26 летальных исходов.

В России зафиксировано 8 млн. 392 тыс. 697 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 40 тыс. 96 человек.

За весь период в стране выздоровели 7 млн. 272 тыс. 53 пациента, из них 29 тыс. 318 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 235 тыс. 57, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 159 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 ноября 2021 года.

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