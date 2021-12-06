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Число браков в Пензенской области за 10 месяцев выросло на 13,3%, разводов — на 9,3%

09:33 | 06.12.2021 | Общество

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Пенза, 6 декабря 2021. PenzaNews. Число браков, зарегистрированных в Пензенской области в январе-октябре 2021 года, выросло на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го; разводов — на 9,3%. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

Число браков в Пензенской области за 10 месяцев выросло на 13,3%, разводов — на 9,3%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации территориального органа Федеральной службы государственной статистики, за 10 месяцев 2020 года было оформлено 5 тыс. 259 браков, за такой же период 2021-го — 5 тыс. 956, то есть на 697 больше.

Число разводов увеличилось на 274 — с 4 тыс. 37 до 4 тыс. 411.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», естественная убыль населения в Пензенской области в январе-октябре 2021 года выросла до 12 тыс. 968 человек: умерли 20 тыс. 823 жителя региона, родились 7 тыс. 855 детей.

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