Срок исполнения госконтракта на строительство цирка в Пензе продлен до конца 2023 года Общество

Пенза, 8 декабря 2021. PenzaNews. Срок окончания работ по государственному контракту на завершение строительства нового здания цирка на улице Плеханова в Пензе, госзаказчиком по которому выступает Минкультуры России, а подрядчиком — московская компания «Стройресурс», продлен до конца 2023 года. Об этом говорится в заключенном сторонами дополнительном соглашении к госконтракту, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

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Из него следует, что для обеспечения безопасной эксплуатации здания была выполнена корректировка проектно-сметной документации, после чего пройдена госэкспертиза и 16 августа 2021 года получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».

«Принимая во внимание, что прошедшая государственную экспертизу проектно-сметная документация предусматривает изменение видов и объемов работ относительно первоначальной проектной документации и, как следствие, влечет увеличение сроков выполнения строительно-монтажных работ по объекту, стороны пришли к соглашению [...] продлить срок исполнения контракта до 31 декабря 2023 года», — говорится в допсоглашении.

В нем отмечается, что соответствующие изменения внесены в п. 3.2 госконтракта.

В дополнительном соглашении добавляется, что в новой редакции также изложен п. 3.3: «Общая продолжительность работ по реконструкции и вводу в эксплуатацию объекта с учетом испытательных, пусконаладочных и иных работ, выполнение которых необходимо для ввода в эксплуатацию объекта, составляет 2018–2023 годы».

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», прежнее здание цирка в Пензе было закрыто на реконструкцию летом 2011 года, в декабре 2012 года — почти полностью демонтировано.

Изначально планировалось, что строительство нового здания будет завершено в конце 2014 года. Однако в течение нескольких лет работы были заморожены, а сроки сдачи объекта неоднократно переносились.

8 ноября 2018 года министерство культуры РФ, от имени которого выступает ФКП «Росгосцирк», и ООО «Стройресурс» заключили госконтракт на завершение строительства цирка в Пензе на сумму около 1,3 млрд. рублей. В качестве срока окончания выполнения всех видов работ было указано 20 декабря 2020 года.