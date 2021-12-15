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В Пензе начала работу фотовыставка «Самая красивая страна»

10:39 | 15.12.2021 | Общество

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Пенза, 15 декабря 2021. PenzaNews. Тридцать работ финалистов VII фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна» представлено на одноименной выставке, которая начала работу в губернаторском доме Пензы.

В Пензе начала работу фотовыставка «Самая красивая страна»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Среди них — снимок «Улитки-болтушки» Филиппа Харченко из Пензенской области, который по итогам конкурса стал первым в номинации «Макромир».

По информации РГО, всего в 2021 году участниками конкурса стали более 8,6 тыс. авторов, которые направили около 66 тыс. снимков. Свои фотографии российской природы в оргкомитет прислали представители Италии, Германии, Украины, Китая и других стран. Наиболее популярными номинациями стали «Пейзаж», «Снято на смартфон», «Магия воды» и «Дикие животные».

Планируется, что работы финалистов будут экспонироваться не только в России, но и за рубежом.

В губернаторском доме Пензы выставка будет работать в течение месяца.

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