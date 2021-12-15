В Пензе начала работу фотовыставка «Самая красивая страна» Общество

Пенза, 15 декабря 2021. PenzaNews. Тридцать работ финалистов VII фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна» представлено на одноименной выставке, которая начала работу в губернаторском доме Пензы.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Среди них — снимок «Улитки-болтушки» Филиппа Харченко из Пензенской области, который по итогам конкурса стал первым в номинации «Макромир».

По информации РГО, всего в 2021 году участниками конкурса стали более 8,6 тыс. авторов, которые направили около 66 тыс. снимков. Свои фотографии российской природы в оргкомитет прислали представители Италии, Германии, Украины, Китая и других стран. Наиболее популярными номинациями стали «Пейзаж», «Снято на смартфон», «Магия воды» и «Дикие животные».

Планируется, что работы финалистов будут экспонироваться не только в России, но и за рубежом.

В губернаторском доме Пензы выставка будет работать в течение месяца.