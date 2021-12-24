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В Пензе завершается монтаж стелы «Город трудовой доблести»

10:59 | 24.12.2021 | Общество

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Пенза, 24 декабря 2021. PenzaNews. Монтаж памятной стелы в честь присвоения Пензе почетного звания «Город трудовой доблести» завершается в парке, посвященном 40-летию Победы.

В Пензе завершается монтаж стелы «Город трудовой доблести»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, торжественное открытие композиции запланировано на понедельник, 27 декабря.

Дата выбрана не случайно: 80 лет назад, 27 декабря 1941 года, постановлением Государственного комитета обороны СССР было завершено строительство Сурского рубежа обороны.

Стела представляет собой композицию из центрального обелиска и восьми пилонов вокруг него. Высота конструкции стелы — 16 метров, вес — 3,9 тонны. На нее нанесена гравировка знаменитого снимка на ступенях рейхстага «А мы из Пензы», изображение врачей одного из эвакогоспиталей, а также текст указа президента России Владимира Путина о присвоении Пензе почетного звания «Город трудовой доблести».

Пилоны вокруг символизируют восемь предприятий, работники которых ковали победу в тылу.

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