Конструкции жилого дома в Пензе, где произошел хлопок газа, не повреждены — власти Общество

Пенза, 9 января 2022. PenzaNews. Комплексная проверка, проведенная специалистами Госжилстройтехинспекции, мэрии и управляющей компании, подтвердила отсутствие повреждений конструкций многоквартирного дома на улице Мира в Пензе, где в результате хлопка газа с последующим возгоранием погибли два человека. Об этом сообщил заместитель руководителя аппарата – начальник управления пресс-службы губернатора Пензенской области Андрей Попков.

Фото: Pnzreg.ru

«В квартире рамы не выбило, там только в зале и на кухне стекла выбило, все остальное осталось на месте», — сказал он в беседе с корреспондентом РИА Новости.

«[7 января] они [сотрудники Госжилстройтехинспекции, администрации Пензы и УК] проводили комплексную проверку, составляли акт. По акту там никаких конструктивных элементов здания не повреждено», — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что эвакуационным пунктом, который по поручению губернатора Пензенской области Олега Мельниченко был организован на базе гимназии №53 для жильцов квартир пострадавшего подъезда, никто не воспользовался.

По словам Андрея Попкова, все жители вернулись в свои квартиры в тот же день, свет в доме не отключали, а подача газа была возобновлена спустя несколько часов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», поздно вечером 6 января в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома на улице Мира в Пензе произошел хлопок газа с последующим возгоранием.

В результате двое мужчин получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

По факту их гибели возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Прокуратура региона проводит проверку.