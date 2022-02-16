EN
03:36:41 Четверг, 17 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мельниченко поручил сформировать комплексную систему профилактики асоциальных явлений

18:55 | 16.02.2022 | Общество

Печать

Пенза, 16 февраля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил сформировать комплексную систему профилактики асоциальных явлений.

Мельниченко поручил сформировать комплексную систему профилактики асоциальных явлений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы должны сформировать глубокую систему профилактики социального неблагополучия. С постоянными еженедельными совещаниями, заслушиванием глав о ситуации на местах по каждому из направлений, с анализом причин смертности. Иначе продолжим терять людей», — сказал глава региона в ходе совещания в облправительстве, состоявшегося в режиме видеоконференции в среду, 16 февраля.

«Профилактика должна затронуть все сферы — и детское неблагополучие, и подростковые правонарушения, и уличную преступность, и смертность от отравления алкоголем, и асоциальные семьи; всех граждан, находящихся в зоне риска. Работать будем жестко», — подчеркнул он.

Особое внимание руководитель субъекта федерации потребовал уделить детскому неблагополучию.

«Необходимо за каждым членом правительства закрепить несовершеннолетних из Спасского детского дома. Чтобы должностные лица несли персональную ответственность за каждого ребенка», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Новости партнеров
Читайте также
В Сердобске при пожаре погиб мужчина В Пензе проходит флешмоб в поддержку фигуристки Камилы Валиевой
В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 737 случаев заражения коронавирусом В Сосновоборске в результате пожара погибли два человека
В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 705 случаев заражения коронавирусом Мельниченко обратился к жителям в связи с Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама