Мельниченко поручил сформировать комплексную систему профилактики асоциальных явлений Общество

Пенза, 16 февраля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил сформировать комплексную систему профилактики асоциальных явлений.

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«Мы должны сформировать глубокую систему профилактики социального неблагополучия. С постоянными еженедельными совещаниями, заслушиванием глав о ситуации на местах по каждому из направлений, с анализом причин смертности. Иначе продолжим терять людей», — сказал глава региона в ходе совещания в облправительстве, состоявшегося в режиме видеоконференции в среду, 16 февраля.

«Профилактика должна затронуть все сферы — и детское неблагополучие, и подростковые правонарушения, и уличную преступность, и смертность от отравления алкоголем, и асоциальные семьи; всех граждан, находящихся в зоне риска. Работать будем жестко», — подчеркнул он.

Особое внимание руководитель субъекта федерации потребовал уделить детскому неблагополучию.

«Необходимо за каждым членом правительства закрепить несовершеннолетних из Спасского детского дома. Чтобы должностные лица несли персональную ответственность за каждого ребенка», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.