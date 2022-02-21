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Мельниченко поручил обеспечить четкую работу всех служб по размещению в регионе беженцев из ДНР и ЛНР

10:46 | 21.02.2022 | Общество

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Пенза, 21 февраля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко распорядился обеспечить четкую работу всех служб по размещению в регионе беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Мельниченко поручил обеспечить четкую работу всех служб по размещению в регионе беженцев из ДНР и ЛНР

Фото: Pnzreg.ru

«Мы ожидаем поступление в Пензенскую область эвакуированных из Донецка и Луганска», — сказал глава региона в ходе заседания оперативного штаба по оказанию помощи эвакуированным жителям Донбасса в понедельник, 21 февраля.

«Необходимо тщательно проработать вопросы жизнеобеспечения прибывающих в наш регион жителей Донбасса», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 20 февраля в Пензенской области был создан оперативный штаб по оказанию помощи жителям, эвакуированным из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Его возглавил губернатор Олег Мельниченко.

В связи с ожидаемым прибытием в Пензенскую область жителей Донбасса в регионе с 21 февраля введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее власти Пензенской области заявили о готовности принять 700 семей, эвакуированных из ДНР и ЛНР.

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