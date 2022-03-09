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Один из пострадавших при разгерметизации резервуара с битумом в Пензе находится в реанимации

16:59 | 09.03.2022 | Общество

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Пенза, 9 марта 2022. PenzaNews. Один из пострадавших в результате разгерметизации резервуара с битумом, которая произошла на территории ОАО «Энергоснабжающее предприятие» в Пензе, находится в реанимации. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Один из пострадавших при разгерметизации резервуара с битумом в Пензе находится в реанимации

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В результате происшествия пострадали восемь человек, из которых семь находятся в отделениях стационара областной клинической больницы имени Бурденко, в реанимации — один человек. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь в полном объеме. К сожалению, не обошлось без жертв. Погибли два человека», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

«Выражаю искренние соболезнования членам семей погибших и пострадавших. Им будет оказана вся необходимая материальная и психологическая помощь», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», утром 9 марта на территории ОАО «Энергоснабжающее предприятие» произошла разгерметизация резервуара с последующим разливом хранящегося в нем битума.

В результате происшествия два человека погибли, восемь доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».

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