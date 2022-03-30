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Суд в Пензе подтвердил законность решения УФАС о монопольно высокой цене на проезд в автобусах

17:35 | 30.03.2022 | Общество

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Пенза, 30 марта 2022. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области подтвердил законность решения управления ФАС России о монопольно высокой цене на проезд в автобусах.

Суд в Пензе подтвердил законность решения УФАС о монопольно высокой цене на проезд в автобусах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«25 июня 2021 года решением пензенского УФАС действия ООО «Корпорация «Дилижанс», ООО «ТК «Дилижанс» и ООО «Меркурий» по установлению тарифа на проезд в автобусах большой вместимости в размере 27 рублей признаны злоупотреблением доминирующим положением и нарушением п. 1 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции». В ходе рассмотрения дела комиссия пензенского УФАС пришла к выводу об установлении тарифа перевозчиками в размере 27 рублей за пределами цены, сформированной в условиях конкуренции на сопоставимых товарных рынках. Также установлено, что затраты, заложенные перевозчиками в расчет тарифа, не подтверждены, доказательства фактических затрат, которые были понесены ими до повышения тарифа, отсутствуют. По итогам рассмотрения дела перевозчикам выданы предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. В соответствии с выданными предписаниями перевозчики не могут применять действующий тариф в отсутствии его экономического обоснования», — напоминается в сообщении, размещенном на сайте пензенского УФАС.

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В нем добавляется, что в конце июля 2021 года «Меркурий», а в августе «Корпорация «Дилижанс» и «Транспортная компания «Дилижанс» обратились в суд, в результате чего срок исполнения предписаний был приостановлен.

В тексте отмечается, что в рамках рассмотрения дела к участию было привлечено управление транспорта и связи Пензы, однако «представители данного органа в деле участия не принимали».

«29 марта 2022 года Арбитражный суд Пензенской области принял решение в удовлетворении требований перевозчиков о признании незаконными и отмене решения и предписаний пензенского УФАС России отказать полностью. После вступления решения Арбитражного суда Пензенской области в законную силу срок исполнения предписаний будет возобновлен», — говорится в сообщении.

«Виновные должностные и юридические лица привлечены к административной ответственности в соответствии с порядком ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ, общая сумма штрафа составила более 1,1 млн. рублей», — указано в пресс-релизе.

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