Пензенский цирк запустят в эксплуатацию в 2024 году без части парковки — Сергей Беляков Общество

Пенза, 19 октября 2022. PenzaNews. Основные работы по строительству цирка в Пензе планируется завершить в 2024 году, здание будет введено в эксплуатацию без части парковки. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ФКП «Росгосцирк» Сергей Беляков.

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«В Пензе мы получили устное подтверждение финансирования. Это наш долгострой, наша боль, 10 лет ждет нас. В 2024 году, я надеюсь, пустим цирк в эксплуатацию без части парковки. На третий год — парковка. Но она отдельно от здания расположена, она многоуровневая, поэтому цирк можно открыть без нее», — сказал он.

Сергей Беляков добавил, что на строительство здания цирка запланировано около 800 млн. рублей, еще 400 млн. рублей — на строительство парковки.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», прежнее здание цирка в Пензе было закрыто на реконструкцию летом 2011 года, в декабре 2012 года — почти полностью демонтировано.

Изначально планировалось, что строительство нового здания будет завершено в конце 2014 года. Однако в течение нескольких лет работы были заморожены, а сроки сдачи объекта неоднократно переносились.

8 ноября 2018 года министерство культуры РФ, от имени которого выступает ФКП «Росгосцирк», и ООО «Стройресурс» заключили госконтракт на завершение строительства цирка в Пензе на сумму около 1,3 млрд. рублей. В качестве срока окончания выполнения всех видов работ было указано 20 декабря 2020 года.

Позже срок исполнения госконтракта на строительство цирка в Пензе был продлен до конца 2023 года.