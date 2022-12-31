Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Новым годом Общество

Пенза, 31 декабря 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Новым годом.

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«Уважаемые пензенцы! Поздравляю вас с чудесным, всеми любимым праздником — Новым годом! В минувшем году были трудности и огорчения, но были и успехи, радости, свершения. Главное — то, что наша страна и наша область развиваются, и мы с добрым чувством встречаем Новый год», — подчеркнул он.

«В уходящем году Пензенская область сохранила стабильность во всех ведущих отраслях экономики. А по ряду показателей добилась впечатляющего роста: особенно хочется отметить наших аграриев, которые собрали рекордный урожай зерновых и зернобобовых. Мы продолжили реализацию национальных проектов, благодаря которым повышается качество жизни пензенцев: построены и отремонтированы школы, дороги, развивается социальная сфера и система здравоохранения. Мы добились успехов в науке, образовании и культуре. Спасибо вам, дорогие земляки, за добросовестный труд на благо родного края!» — сказал Олег Мельниченко.

Он напомнил, что 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника.

«Это яркое свидетельство значимости профессии в современном обществе. В Пензенской области всегда были и есть одаренные, преданные делу наставники молодежи. У них особая миссия — приобщать детей к знаниям, учить их чести и достоинству, добру и справедливости, помогать становиться патриотами великой Родины. И с этой задачей педагоги достойно справляются», — отметил глава региона.

«Дорогие друзья! Пусть наступающий год принесет много светлых и радостных дней, удачу во всех делах и начинаниях, станет временем новых свершений и побед! Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, исполнения самых заветных желаний, праздничного новогоднего настроения!» — цитирует поздравление Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.