Олег Мельниченко принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества Общество

Пенза, 22 февраля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества, которое состоялось в киноконцертном зале «Пенза» в среду, 22 февраля.

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к собравшимся, глава региона отметил, что в этом году страна встречает праздник в особых условиях.

«Уже год, как Россия проводит специальную военную операцию. Буквально вчера наш президент выступил с посланием Федеральному Собранию. Уверен, что вы с большим вниманием и волнением слушали его. И это выступление действительно стало судьбоносным. Президент четко, недвусмысленно расставил приоритеты, сформулировал смыслы, которые помогают понять всему миру, что Россия будет твердо отстаивать свои позиции и защищать справедливость, право на жизнь и равенство всех народов», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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«Победить Россию на поле боя невозможно. Об этом сказал вчера наш президент. И это действительно так. В нашей стране созданы мощные Вооруженные силы. У нас есть все для того, чтобы отстаивать целостность своих границ, безопасность наших граждан. Смелость и отвага наших славных бойцов, героев от сердца опирается на весь предыдущий колоссальный опыт борьбы с захватчиками родной земли. Мы не страшимся русофобов, мы готовы дать отпор всем, кто посягает на нашу веру, на нашу семью, на наших детей. Кто хочет стереть нашу уникальную идентичность, отменить глубины нашей многовековой культуры. Обезличить наш многонациональный народ. Мы дадим бой всем, кто пытается разрушить чистоту и нравственность наших детей. Мы будем защищать их, биться за свои традиционные ценности и идеалы. Потому что это единственный способ сохранить своих людей и свою страну», — добавил губернатор.

Он выразил благодарность героям специальной военной операции за мужество, самоотверженность, искреннюю любовь к России.

«Военнослужащие из Пензенской области с честью выполняют воинский долг во многих подразделениях, в том числе и именных. Сейчас они проводят разведку мест дислокации противника для эффективной работы артиллерии. Действуют на обнаружение позиций радиолокационных станций противника, узлов связи и других радиоэлектронных систем с целью их дальнейшего уничтожения. Бойцы нашей медицинской роты оказывают необходимую квалифицированную первую помощь. Часто делают это непосредственно на линии соприкосновения», — уточнил Олег Мельниченко.

Отдельно глава региона сказал о добровольцах – представителях отрядов «БАРС», одиннадцать из которых удостоены наград Пензенской области. Всего же за время специальной военной операции боевыми орденами и медалями награжден 41 пензенец.

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«На прошлой неделе я был в командировке на новых территориях России. Видел работу наших гражданских специалистов. Мы посмотрели перспективные объекты, посетили ребят, которые несут службу на линии соприкосновения. [...] Мы должны сделать все возможное, чтобы ребята, которые находятся на передовой, имели поддержку. Они должны чувствовать, что мы их не забываем. И чтобы их семьи ни в чем не нуждались», — подчеркнул губернатор.

Он также поздравил всех пензенцев с наступающим Днем защитника Отечества.

«Уверен, что Россия снова и снова будет побеждать. Народ и армия — едины! Так было всегда в нашей стране, есть и сейчас. Мы сильные. И правда, как всегда, на нашей стороне», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.